Quell’abito da sposa appeso a in via Gassman a Vittoria…un messaggio?

Le foto stanno diventando virali: un abito da sposta è appeso a una gruccia su un albero in via Vittorio Gassman a Vittoria. Una scena che sta destando moltissima curiosità perchè non è chiaro il messaggio che si è voluto lanciare.

L’ipotesi più probabile è che oggi, essendo la giornata Contro la Violenza sulle Donne, qualcuno abbia voluto trovare un modo originale per denunciare la problematica, anche se sui social sono tanti i significati che attribuiscono all’abito appeso con una gruccia all’albero.

Foto: Franco Assenza