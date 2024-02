Quel lungomare…pericoloso. A Donnalucata indice puntato sulle ringhiere di via Marina

Interamente arruginite. E pericolose, anche troppo. Il problema è stato sollevato man mano che il deterioramento venisse sempre più a galla. Lo hanno detto gli abitanti, lo hanno detto i turisti, lo hanno detto coloro che amano passeggiare per Donnalucata e soprattutto guardare il mare da uno dei luoghi più suggestivi, la “passeggiata” di via Marina uno dei luoghi della fiction del Commissario Montalbano.

I parapetti inframezzati fra i muretti in pietra sono interamente coperti di ruggine.

“I turisti che passeggiano sul lungomare di Donnalucata ma anche i residenti dovrebbero portare al seguito un’antitetanica? Secondo me si!!! – non è una provocazione quella di un cittadino che ha segnalato il danno – speriamo che si intervenga subito”.

L’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni Enzo Giannone parla di un nuovo progetto per il lungomare di via Marina.

“Lo stiamo ultimando, proprio in questi giorni l’Ufficio tecnico vi sta lavorando per la revisione dei costi in base al nuovo preziario – spiega Giannone – il problema sollevato riguarda i parapetti in ferro. Dobbiamo convertire questo sistema di paratoia perchè le onde del mare, in caso di maltempo e di aumento del moto ondoso, raggiungono i parapetti in ferro mentre la salsedine del mare corrode il manufatto. Il progetto di rifacimento del lungomare è di oltre un milione di euro e prevede la sistemazione anche delle basole in pietra ed un intervento sulla parallela via Pirandello”.

