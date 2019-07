QUATTRO LE OFFERTE PER LA NUOVA ALITALIA - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Sono quattro le offerte economiche per la nuova Alitalia. Le hanno presentate il patron della compagnia aerea Avianca, il gruppo Toto, il gruppo Atlantia e il patron della Lazio Claudio Lotito.

“Come ho assicurato, domani – 15 luglio – si chiudono i termini per la formazione del consorzio di imprese che dovrà rilanciare la nuova Alitalia – scrive sui social il vicepremier Luigi Di Maio – Domani è una giornata importante, perché il Consiglio di A mministrazione di Ferrovie dello Stato dovrà scegliere il partner o i partner con cui iniziare il percorso per la nuova Alitalia. Auspico che si scelga tra le offerte più ambiziose e non tra quelle più conservative”.

“La quota maggioritaria della nuova Alitalia sarà costituita da Ferrovie dello Stato e dal ministero dell’Economia e Finanze, che ne possederà il 15% – continua Di Maio – Alla compagine di Stato ha manifestato interesse ad affiancarsi Delta Airlines, una delle migliori compagnie al mondo, a dimostrazione della bontà dell’operazione di mercato che è stata messa in campo. Ora manca il ‘quarto elemento’. Entro domani si dovrà scegliere tra le offerte pervenute e mettersi al lavoro per avviare il confronto con i dipendenti per chiudere l’accordo sindacale”.

