Provincia, istituzioni, Enti locali insieme per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura grazie ai fondi del PNRR

Nei giorni scorsi, si è tenuto un importante incontro a Ragusa alla presenza del Prefetto e del Commissario straordinario del Governo, Maurizio Falco, incaricato dell’attuazione della Misura M5C2 Investimento 5 del PNRR. Tale misura mira a superare gli insediamenti abusivi e contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, della Commissaria del Libero Consorzio Comunale e dei sindaci dei Comuni della fascia trasformata, tra cui Ispica, Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina e Scicli.

I progetti

Il Prefetto Falco ha illustrato lo stato dei progetti in corso e gli obiettivi, che includono la realizzazione di strutture abitative adeguate per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. È emersa la necessità di distribuire gli interventi in diverse zone della provincia di Ragusa, adattandosi alle specificità territoriali e alle criticità esistenti. Grazie a un accordo tra i vari Comuni coinvolti, si è discusso della possibilità di ampliare la proposta progettuale del Comune di Ispica, che potrebbe ricevere finanziamenti fino a 14 milioni di euro per realizzare soluzioni abitative nei Comuni di Ispica, Comiso e Vittoria, a beneficio dei lavoratori agricoli della zona.

Il progetto richiede un impegno coordinato tra gli enti locali, la Prefettura di Ragusa, le Forze dell’Ordine e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario. L’obiettivo è garantire il rispetto dei tempi imposti dal PNRR e sviluppare soluzioni efficaci per contrastare lo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, ottimizzando le risorse comunitarie a disposizione.

