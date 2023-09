Prima edizione di “Gesti e Gusti di Sicilia”, una straordinaria vetrina dell’eccellenza dell’artigianato agroalimentare. FOTO

Grande successo per l’evento “Gesti e Gusti di Sicilia”, con migliaia di visitatori che hanno affollato la terrazza belvedere del porto turistico di Marina di Ragusa per due giorni di festa. Questo evento è stato promosso dalla Cna Sicilia con il finanziamento della Regione Siciliana – assessorato alle Attività produttive, secondo il bando “Sicilia che piace”. L’obiettivo principale era quello di valorizzare il patrimonio artigianale e culinario dell’isola, mettendo in mostra i gesti degli artigiani locali e promuovendo i prodotti agroalimentari siciliani.

L’EVENTO

Durante la manifestazione, c’è stata un’ampia esposizione di prodotti agroalimentari, sessioni di degustazione, masterclass sul vino, talk, laboratori, conferenze e altro ancora, tutto finalizzato a valorizzare al massimo il territorio siciliano. L’evento ha coinvolto anche rappresentanti istituzionali e della Cna, dimostrando l’unione di obiettivi nell’organizzazione di questa manifestazione e nella pianificazione strategica a supporto delle imprese artigiane e del territorio.

LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI

Uno dei momenti di grande interesse è stato la presentazione in anteprima del regolamento De.Co. per i prodotti tipici di Ragusa, che rappresenta un passo importante nella promozione delle specialità locali. È stata anche presentata la comunità Slow Food Granita degli Iblei, che mira a promuovere la granita locale secondo gli standard Slow Food e riprendendo la tradizione.

L’evento ha offerto anche un’opportunità per esplorare i sapori della Sicilia attraverso una degustazione del Cerasuolo di Vittoria Docg, in collaborazione con cantine locali. Inoltre, ci sono state attività per il benessere e il relax, come massaggi shiatsu e laboratori.

Le serate dell’evento sono state allietate da animazione per i bambini e dall’evento “Beer and Music”, che ha coinvolto birrifici artigianali siciliani e dj set.

“Gesti e Gusti di Sicilia” è stata un’occasione straordinaria per celebrare le meraviglie culinarie e culturali dell’isola e mettere in primo piano il lavoro degli artigiani che hanno raggiunto livelli elevati di qualità nei loro prodotti agroalimentari.