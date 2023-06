Presentata la nuova Giunta Monisteri, la più giovane per età, la più rappresentativa di genere. Ecco le deleghe. Modifiche in Consiglio, Minardo presidente

MODICA – La Giunta Monisteri ufficialmente presentata stamani al Comune di Modica. E fin da subito si è manifestato un cambiamento significativo per la città. Si tratta della Giunta più giovane per età dei suoi componenti nella provincia di Ragusa e con la maggiore rappresentanza di genere, con non solo il sindaco donna, ma anche due assessori donne.

Il sindaco Maria Monisteri ha presentato i sette nuovi assessori e le loro deleghe, sottolineando come la sua scelta sia stata mirata a creare un mix perfetto di esperienza e giovinezza, con idee innovative e la voglia di fare. Giorgio Belluardo sarà l’assessore più longevo nella storia di Modica, con le deleghe alle Manutenzioni, Centro Storico, Decoro e Arredo Urbano, Unesco, Protezione Civile e Randagismo. Saro Viola si occuperà delle Risorse umane, la Formazione Professionale, la Polizia Locale e Sicurezza Urbana, i Rapporti con il Consiglio Comunale, le Partecipate, la Sicurezza Luoghi di Lavoro, lo Stato civile, anagrafe, servizi elettorali, servizi cimiteriali e le Relazioni con centri sociali comunali. Chiara Facello avrà le Politiche Sociali ed Educative, l’Inclusione, la Famiglia, Individuazione, Monitoraggio e Programmazione Fondi Extra Comunali-PNRR, i Servizi al Cittadino, il Volontariato ed Associazionismo. Tino Antoci si occuperà dell’Urbanistica, la Valorizzazione Patrimonio comunale, le Politiche agricole ed agroalimentari, lo Sviluppo economico, Fiere e Mercati, il Turismo, Gal e Fua. Delia Vindigni gestirà Bilancio e programmazione economica, Finanza Innovativa, Tributi, Contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale. Antonio Drago avrà le deleghe dei Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità Urbana ed Extra Urbana, Transizione digitale e Innovazione Tecnologica, Realizzazione interventi finanziati dal PNRR, con relativa gestione, controllo e monitoraggio, Start-Up. Infine, Samuele Cannizzaro, l’assessore più giovane con il suo 26 anni, si occuperà dell’Ecologia e politiche ambientali, la Transizione ecologica, Impianti di Depurazione, Politiche per la tutela e difesa degli animali e Politiche Giovanili.

Il Sindaco Monisteri ha espresso grande soddisfazione nella scelta della sua squadra assessoriale, affermando che crede che faranno tanto per la crescita della città. Il prossimo passo sarà l’elezione del Presidente del Consiglio, ruolo per il quale si è indirizzati a proporre Maria Cristina Minardo della lista Modica al Centro, che è stata la più votata nell’ultima consultazione elettorale.

La nuova Giunta rappresenta un’occasione per la città di Modica di rinnovarsi e di aprire una nuova pagina nella sua storia. La presenza di un gran numero di donne e di giovani rappresenta un importante passo avanti nella direzione dell’uguaglianza di genere, della diversità e dell’inclusione. Siamo certi che la nuova Giunta lavorerà con impegno e dedizione per il bene della città e dei suoi cittadini.

Qualche cambiamento ci sarà anche in consiglio comunale in quanto nel riconteggio dei voti, per un paio di voti un consigliere ha superato un altro consigliere ma poco importa in quanto, questo è l’unico obbligo imposto dal sindaco, tutti gli assessori comunali sono stati chiamati a dimettersi dal doppio ruolo.