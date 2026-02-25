L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Pozzallo: “Quattro corde in dialogo”, grande musica da camera per la XXII stagione concertistica
25 Feb 2026 09:57
Appuntamento nella sala Meno Assenza con il concerto del Quartetto Ars Hyblaea che si esibirà con “Quattro corde in dialogo” nell’ambito della XXII° stagione concertistica 2026 di Ibla Classica International. Inizio alle 18. Il quartetto è composto da Salvatore Lorefice (violino), Fabrizio Scaparra (violino), Francesca Nigro (viola) e Francesco Pupillo (violoncello). La stagione concertistica è organizzata dalla sezione ragusana di Agimus, presidente Giuseppe Basile.
