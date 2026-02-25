Pozzallo: “Quattro corde in dialogo”, grande musica da camera per la XXII stagione concertistica

Appuntamento nella sala Meno Assenza con il concerto del Quartetto Ars Hyblaea che si esibirà con “Quattro corde in dialogo” nell’ambito della XXII° stagione concertistica 2026 di Ibla Classica International. Inizio alle 18. Il quartetto è composto da Salvatore Lorefice (violino), Fabrizio Scaparra (violino), Francesca Nigro (viola) e Francesco Pupillo (violoncello). La stagione concertistica è organizzata dalla sezione ragusana di Agimus, presidente Giuseppe Basile.

