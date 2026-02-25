Home / Cultura

Pozzallo: “Quattro corde in dialogo”, grande musica da camera per la XXII stagione concertistica

25 Feb 2026 09:57

Appuntamento nella sala Meno Assenza con il concerto del Quartetto Ars Hyblaea che si esibirà con “Quattro corde in dialogo” nell’ambito della XXII° stagione concertistica 2026 di Ibla Classica International. Inizio alle 18. Il quartetto è composto da Salvatore Lorefice (violino), Fabrizio Scaparra (violino), Francesca Nigro (viola) e Francesco Pupillo (violoncello). La stagione concertistica è organizzata dalla sezione ragusana di Agimus, presidente Giuseppe Basile.

