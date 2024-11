Passalacqua Ragusa centra la quinta vittoria: Futurosa Trieste sconfitta al PalaMinardi

La Passalacqua Ragusa mantiene la striscia vincente: battuta Trieste 71-66, ma il match non convince del tutto.

Nonostante il risultato mai realmente in discussione, la partita della Passalacqua Ragusa contro la Futurosa Trieste, valida per la quinta giornata del campionato femminile di Serie A2, non è stata delle migliori. Con questa vittoria, la quinta consecutiva, la Passalacqua consolida il suo posto in cima alla classifica, anche se lascia qualche ombra sulla gestione del gioco. Trieste è riuscita a limitare l’attacco di Ragusa, chiudendo bene le lunghe iblee e costringendole a tentare soluzioni da lontano. Complice anche l’assenza della pivot Marika Labanca, ancora in fase di recupero, Ragusa non ha potuto sfruttare appieno la propria forza sotto canestro.

La partita ha visto una Passalacqua efficace nei primi due quarti, con un ottimo contributo di Siciliano (top scorer con 25 punti), ma che ha faticato a mantenere lo stesso ritmo nel secondo tempo. Nonostante un vantaggio che aveva toccato i 20 punti, Ragusa ha abbassato la guardia, consentendo a Trieste di risalire fino al -6. L’intensità difensiva è calata e sono emerse imprecisioni in attacco, lasciando il risultato aperto fino alla fine.

Statistica e determinazione: Ragusa parte forte, Trieste recupera ma non basta

La Passalacqua ha tirato con il 38% da due e il 29% da tre, mentre Trieste ha avuto migliori percentuali al tiro, chiudendo con il 47% da due e il 35% dall’arco. Una partita in cui entrambe le squadre hanno dato priorità alla difesa, con numerosi errori da entrambe le parti. Ragusa ha subito preso il controllo nel primo quarto, chiudendo con un +6. Nel secondo quarto, grazie alle giocate di Siciliano, la squadra di casa ha ampliato il divario, toccando il massimo vantaggio di 20 punti all’inizio del terzo quarto.

Trieste, tuttavia, non si è arresa: con una difesa più aggressiva e una maggiore precisione in attacco, la squadra ospite ha ridotto il gap, trascinata da Miccoli e Sammartini. La rimonta, però, è arrivata troppo tardi per cambiare il destino della partita.

Le dichiarazioni dei coach: tra autocritica e determinazione

A fine partita, il coach di Ragusa, Mara Buzzanca, ha evidenziato le difficoltà incontrate nella gestione del match: “Abbiamo portato a casa i due punti, ma abbiamo giocato due partite diverse: una nei primi due quarti e una completamente diversa nella seconda metà. Nell’ultima parte non siamo stati incisivi in difesa e in attacco non tutto è andato come avremmo voluto. C’è da lavorare su alcuni aspetti dell’atteggiamento”.

Dall’altro lato, il coach di Trieste, Andrea Mura, ha elogiato la prestazione della sua squadra nella seconda metà dell’incontro: “Abbiamo concesso troppo all’inizio, lasciando a Ragusa il controllo del ritmo. Nella seconda parte, però, le ragazze hanno lottato con cuore e aggressività, recuperando parte del divario. Ragusa ha meritato la vittoria, ma sono orgoglioso della reazione della mia squadra”.

Prossimo appuntamento in casa rinviato a dicembre

La Passalacqua Ragusa ora potrà concentrarsi sul recupero di Marika Labanca, ancora ferma per infortunio. La prossima partita casalinga contro Vicenza, originariamente prevista per il 10 novembre, è stata posticipata all’11 dicembre alle 20:30. Un’occasione per ricaricare le energie e correggere gli aspetti critici emersi nell’ultimo incontro.

Tabellino

Passalacqua Ragusa – Futurosa Trieste 71-66

Passalacqua Ragusa: Terrone ne, Consolini 12, Pelka 8, Salice, Mazza, Tomasoni 6, Siciliano 25, Kozakova 8, Narviciute 4, Olodo 8, Labanca ne. All.: Buzzanca.

Futurosa Trieste: Stavrov 8, Rosset ne, Mosetti 11, Miccoli 20, Srot 2, Bazzara, Sammartini 12, Cressati, Lombardi, Camporeale 13. All.: Mura

© Riproduzione riservata