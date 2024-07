Pachino: si fingono carabinieri e rubano ad un’anziana 22 mila euro. Arrestate due persone

Una recente truffa ha colpito un’anziana donna di Pachino, che è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo le ha raccontato che suo figlio aveva investito una bambina ed era stato arrestato, chiedendo 10.000 euro per la sua liberazione. La truffa è stata portata a termine da una complice, una donna che si è finta carabiniera e si è presentata alla porta dell’anziana per ritirare il denaro.

La truffa

L’uomo ha tenuto la vittima al telefono mentre la complice raccoglieva il denaro. Vedendo che l’anziana aveva ulteriori disponibilità, la truffatrice ha richiesto altri 12.000 euro per la scarcerazione del figlio. Dopo aver ottenuto tutti i soldi, la falsa carabiniera è fuggita. Solo a quel punto l’anziana ha realizzato di essere stata truffata e ha chiamato un parente, che ha allertato i Carabinieri.

I militari hanno rapidamente raccolto la descrizione della truffatrice e prelevato le immagini delle telecamere di sorveglianza, individuando la targa dell’auto usata dai truffatori. I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno rintracciato l’auto, che si era imbarcata su un traghetto diretto a Napoli. Allo sbarco, i colleghi della Compagnia di Napoli Centro hanno perquisito la coppia e la vettura, trovando il denaro rubato. La coppia di truffatori è stata arrestata.

I Carabinieri ricordano che nessun membro delle forze dell’ordine chiederà mai denaro per alcun motivo e esortano le potenziali vittime a contattare sempre il 112 se ricevono richieste simili.

