Opportunità di servizio civile presso i vigili del fuoco: come candidarsi

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stato ufficialmente iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale con il decreto n. 392 dell’8 marzo 2024, emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Tra i programmi approvati, figurano: “IN SQUADRA PER CRESCERE IN SICUREZZA E IN SALUTE” (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e “ONE HEALTH” (Ministero della Salute).

Progetti e posti disponibili

I progetti offrono complessivamente 69 posti e si articolano in quattro specifiche iniziative: “Per crescere in sicurezza“: 27 posti disponibili, (20 nei Comandi VVF di Bari, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Verbania, e nella Direzione Regionale VVF di Catanzaro; 7 presso la Direzione Centrale per l’Emergenza a Roma).

“La nostra Storia: testi, immagini e voci“. In tutto, 20 posti (sedi di Bologna, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Torino).

“Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco“: 13 posti disponibili (sedi di Bari, Catanzaro, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Verbania).

“I Vigili del Fuoco raccontano“: 9 posti disponibili (sedi di Bologna, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Torino).

I volontari selezionati avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di crescita personale, collaborando per un anno con i Vigili del Fuoco, acquisendo competenze e conoscendo i valori e le professionalità di questo Corpo Nazionale.

Come candidarsi

Le domande possono essere presentate fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 tramite la piattaforma DOL – Domanda Online, accessibile al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it.

© Riproduzione riservata