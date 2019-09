OPERAZIONE ANTIMAFIA IN TUTTA ITALIA, 70 ARRESTI E SEQUESTRI PER 35 MLN - Ragusa Oggi

BRESCIA (ITALPRESS) – Una maxioperazione antimafia, con una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro, è in corso da alcune ore in più province d’Italia. La Direzione distrettuale antimafia di Brescia – nell’ambito dell’indagine denominata “Leonessa”, condotta dalla guardia di finanza e dalla polizia – ha accertato l’operatività di una cosca mafiosa di matrice stiddara, con quartier generale a Brescia, che “ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d’imposta fittizi per decine di milioni di euro”. La Stidda, nella sua versione settentrionale ‘in giacca e cravatta’, “pur mantenendo le ‘antiche’ modalità mafiose nell’agire quotidiano si è dimostrata capace – evidenziano gli inquirenti – di una vera e propria ‘metamorfosi evolutiva’, sostituendo ai reati tradizionali nuovi business, utilizzando quale anello di congiunzione tra i mafiosi e gli imprenditori i ‘colletti bianchi’, i quali individuavano tra i loro clienti (disseminati principalmente tra Piemonte, Lombardia, Toscana, ma anche nel Lazio, Calabria, Sicilia) quelli disponibili al risparmio facile”.

(ITALPRESS).