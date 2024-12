Online lo Sportello unico per l’edilizia. Aperto a tecnici e cittadini dai primi giorni di gennaio

Niente più carte, niente più disagi con la burocrazia, niente più lunghe attese nei corridoi prima dei ricevimenti e delle consultazioni con i dirigenti dell’ente. Parte a Scicli lo Sportello Unico per l’edilizia (Sue) interamente online. Data? Avvio consultazioni programmati a partire dai primi giorni del mese di gennaio. “Una grande semplificazione amministrativa per i tecnici e i cittadini – spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone – il programma è stato presentato già via webinar ai tecnici e ai professionisti privati assieme all’ingegnere Salvatore Privitera, dell’ufficio tecnico comunale. Lo sportello unico è progettato per semplificare e velocizzare le procedure edilizie, offrendo un unico punto di accesso per cittadini, professionisti e imprese”.

I benefici?

“Ci sarà una semplificazione dell’interazione tra i professionisti e la pubblica amministrazione e la riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino – afferma l’assessore Enzo Giannone – si opererà uno snellimento delle modalità operative interne agli uffici e si arriverà all’eliminazione dei documenti cartacei. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico sarà completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Tra le caratteristiche di questo sportello telematico ci sarà la modulistica interamente telematica, la compilazione assistita e la possibilità di integrazione con pagoPA”.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata