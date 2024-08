Odissea in pullman fra i capoluoghi siciliani: 7 ore di tempo per arrivare da Ragusa ad Agrigento

Attraversare la Sicilia in bus sta diventando quasi un’impresa. E’ quanto ci segnala una nostra lettrice e ciò che è accaduto riguarda, in particolare, la tratta Catania-Agrigento, operata dalla Sais trasporti.

La vicenda riguarda, in particolare, il figlio della nostra lettrice che, non avendo a disposizione l’auto, si è affidato ai mezzi pubblici per arrivare ad Agrigento. Tra treno, bla bla car o flixbus, l’opzione più “semplice” sembrava proprio il bus della linea SAIS trasporti. Si scopre che non è possibile per le tratte regionali prenotare on-line, cosa che è possibile invece fare con ETNA trasporti.

Un’odissea: 7 ore per arrivare ad Agrigento da Ragusa

Per prima cosa, è stato preso un autobus Ragusa-Catania alle ore 7 del mattino, con arrivo alle ore 8.45. La coincidenza per Agrigento era alle 9.40 ma, visto che non è stato possibile prenotare online, il biglietto è stato acquistato direttamente in biglietteria. Purtroppo, però, il pullman era già pieno ma non vi era nessuna corsa aggiuntiva, nonostante il periodo estivo che porta tanti turisti. Il primo autobus utile è stato quello delle 11.10 ed è arrivato ad Agrigento circa 3 ore dopo.

In sintesi partenza da Ragusa alle ore 7 arrivo ad Agrigento alle ore 14: ben 7 ore per arrivare ad Agrigento che, tra l’altro, sarà capitale della cultura 2025: “Come è possibile che dei capoluoghi di provincia non siano collegati direttamente? è pensabile ipotizzare che chi governa la Sicilia non sia a conoscenza di queste problematiche che i cittadini ragusani, siciliani ma anche i turisti devono affrontare?”, si chiede la nostra lettrice.

