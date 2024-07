Nuova eruzione dell’Etna, sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania

Nuova eruzione dell’Etna dalle 04.08 di stamani. L’eruzione è tutt’ora in corso e si è evoluta in una spettacolare fontana di lava e una forte attività stromboliana dal cratere Voragine. E’ quanto emerge dall’analisi delle immagini della rete di videosorveglianza fatta dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Chiude l’aeroporto

In mattinata dopo le 9 quest’attività è ulteriormente sfociata in un vero e proprio parossismo con una colonna di cenere altra svariati chilometri. SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Le operazioni riprenderanno una volta concluso il fenomeno di ricaduta della cenere e dopo la sua rimozione dalle infrastrutture di volo. Questa sospensione comporterà cancellazioni o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati di contattare la compagnia aerea per maggiori informazioni prima di recarsi in aeroporto.

© Riproduzione riservata