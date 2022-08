Notte Bianca della Cultura a Ragusa Ibla. Ecco il programma

“Abbiamo la fortuna – spiega l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo – di vivere in una terra dove ogni angolo è intriso di storia: nostro dovere è rispolverarla e farla conoscere. A questo punta la Notte Bianca della Cultura di stasera, che aprirà alcuni luoghi intorno a Piazza Duomo a Ibla. Un programma di visite guidate ad accesso gratuito cui si legano altri eventi collaterali, quali la mostra e proiezione dedicata a Pasolini, il teatro itinerante della Bottega dell’Attore e i percorsi all’interno dei palazzi privati, proposto a “prezzo speciale” per l’occasione. Sarà una festa, che darà l’opportunità a ragusani e turisti di portarsi negli occhi scorci di grande bellezza e in testa magari qualche segreto, qualche aneddoto, che non conoscevano”.

Di seguito il programma:

– Cona del Gagini (Sagrestia Duomo): visite guidate ogni 30 minuti (dalle 21:00 alle 23:30) a cura della Parrocchia di San Giorgio. Ingresso gratuito.

– S. Maria dello Spasimo (Via Torrenuova, 44): visite guidate ogni 30 minuti (dalle 21:00 alle 23:30) a cura della Parrocchia di San Giorgio. Ingresso gratuito.

– Museo del Duomo di San Giorgio (Salita Duomo, 30): visite guidate alle 21:00, alle 22:00 e alle 23:00 a cura della Associazione Iblazon – A porte aperte. Ingresso gratuito.

– Passeggiata guidata “Fatterelli, fatti e fattacci della Ragusa del ‘700…” (ritrovo Piazza Pola, davanti alla Chiesa di San Giuseppe): visite guidate alle 21:30 e alle 23:00 a cura della Associazione Iblazon. Partecipazione gratuita.

Eventi collaterali

– Tour guidato “Ibla 1860” (androne Palazzo Arezzo di Trifiletti): visite guidate di Circolo di Conversazione, Teatro Donnafugata, Palazzo Arezzo di Trifiletti e Cinabro Carrettieri alle ore 21:30 (in lingua inglese), e alle ore 22:00 (in lingua italiana). Prezzo speciale € 10,00.

– Mostra “Pasolini – La Rabbia”, di G. Manenti (Auditorium S. V. Ferreri): inaugurazione mostra alle ore 20.30, proiezione “La Rabbia” alle ore 21.30. Ingresso gratuito.

– “Vicoli d’autore” (davanti al Portale di S. Giorgio): teatro itinerante a cura della Bottega dell’Attore dalle ore 21:00 alle ore 24:00. Partecipazione gratuita.