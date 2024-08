Noto: annullato l’evento culturale dedicato a Morricone, troppi biglietti venduti. E’ polemica

L’evento culturale dedicato a Ennio Morricone, previsto a Noto e organizzato nell’ambito della rassegna “Teatri di Pietra”, è stato annullato poco prima del suo inizio, suscitando grande disappunto tra il pubblico e le autorità locali. L’evento, che avrebbe dovuto vedere l’Orchestra Filarmonica di Reggio Calabria eseguire un tributo al celebre compositore, è stato annullato a causa di un’eccessiva vendita di biglietti, superiore al numero di posti disponibili.

Troppi biglietti venduti

Il sovraffollamento ha generato confusione e tafferugli tra gli spettatori, molti dei quali, pur in possesso di regolari biglietti, non sono riusciti a trovare posto. Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, gli organizzatori hanno deciso di annullare lo spettacolo. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha espresso il suo profondo disappunto per l’accaduto, definendo la situazione “inaccettabile” per un evento di tale importanza.

Il Comune di Noto ha avviato un’indagine interna per chiarire le cause di tali disguidi e ha chiesto all’organizzazione di procedere con i rimborsi per coloro che non hanno potuto assistere all’evento. Inoltre, il sindaco ha elogiato l’atteggiamento di coloro che, pur avendo trovato posto, hanno deciso di abbandonare l’evento in segno di rispetto per gli altri spettatori.

L’amministrazione comunale si è impegnata a prendere seri provvedimenti per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro, assicurando trasparenza e correttezza nell’organizzazione di eventi di questa portata. L’annullamento dell’evento ha rappresentato una grande delusione per il pubblico, ma il Comune di Noto è determinato a ristabilire la fiducia nella gestione di eventi futuri.

