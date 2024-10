Noleggia auto a Catania e poi non la restituisce: denunciato 42enne a Ragusa

Aveva noleggiato un’auto a Catania ma poi non l’aveva restituita e per questo è stato denunciato per appropriazione indebita. La polizia di Ragusa ha denunciato un uomo di 42 anni. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione riguardante un veicolo Peugeot, noleggiato a Catania e non restituito entro la scadenza stabilita, fissata per il 2 settembre 2024.

L’auto recuperata nel centro di Ragusa

Il veicolo è stato rintracciato nel centro di Ragusa, recuperato e affidato a una depositeria per la custodia. Il quarantaduenne è stato quindi denunciato per il reato di appropriazione indebita.

© Riproduzione riservata