Nel fine settimana tornerà il caldo torrido: arriva Caronte

Nelle ultime 24 ore, l’Italia ha goduto di un’alta pressione normale, non africana e non eccessivamente calda, con massime che hanno raggiunto i 34-35°C, ben lontane dai 40°C tipici dell’Anticiclone Africano. Andrea Garbinato, responsabile della redazione de ilmeteo.it, conferma che le temperature subiranno una leggera flessione nelle prossime ore, mantenendosi su valori tipici dell’Anticiclone delle Azzorre di un tempo. Questo porterà un clima caldo ma non eccessivamente afoso, ricordando quello del secolo scorso.

Il ritorno di Caronte

Tuttavia, dal weekend si prevede il ritorno di Caronte, l’anticiclone africano, che farà aumentare sensibilmente le temperature. In dettaglio, nelle prossime ore, un flusso di aria meno calda da nord-ovest contribuirà a mantenere temperature accettabili e permetterà una maggiore nuvolosità al Nord con qualche isolato temporale sui rilievi durante le ore pomeridiane. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C al Sud e a Firenze e Terni, e fino a 34°C a Roma e Napoli, valori che sono accettabili per il periodo estivo.

A partire dal weekend, l’Anticiclone Africano tornerà a dominare con temperature in sensibile aumento. Entro i primi giorni della prossima settimana, le massime toccheranno di nuovo i 39-40°C nelle regioni meridionali e centrali, incluse Roma, Firenze e Terni. Sono previste notti tropicali con temperature minime che raggiungeranno i 26°C a Messina, Palermo e Rimini, e 25°C in diverse altre città italiane tra cui Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Lodi, Massa, Milano, Monza, Pavia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria e Savona.

La canicola durerà a lungo al Centro-Sud, mentre al Nord, già dall’inizio di agosto, potrebbero verificarsi veloci acquazzoni e un parziale e temporaneo calo delle temperature. Tuttavia, l’elevata umidità farà percepire temperature simili a quelle africane, mantenendo un alto livello di disagio da caldo.

© Riproduzione riservata