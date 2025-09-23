La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Un premio che certifica la capacità della […]
Necrologi: Vincenza Geli
23 Set 2025 12:12
Necrologi: Vincenza Geli
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it