Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Necrologi Sebastiano Cassarino
05 Nov 2025 11:09
Necrologi Sebastiano Cassarino
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it