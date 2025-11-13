Un’alleanza per la salute e la prevenzione. È quella siglata questa mattina tra l’ASP di Ragusa e le dodici sezioni comunali dell’Avis, con un protocollo d’intesa biennale che punta a rafforzare la cultura della prevenzione nel territorio ibleo, attraverso il potenziamento degli screening oncologici e delle campagne vaccinali. L’accordo, firmato dal direttore generale dell’ASP, Giuseppe […]
Necrologi: Maria Teresa Cilio
13 Nov 2025 10:57
Necrologi: Maria Teresa Cilio
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it