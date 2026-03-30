Giovedì 2 aprile 2026, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, saranno inaugurate due nuove Case della Comunità, frutto degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e garantire servizi di prossimità ai cittadini. La prima cerimonia si terrà alle ore 10 a Santa […]
Necrologi: Maria Manfrellotti
30 Mar 2026 10:47
Necrologi: Maria Manfrellotti
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