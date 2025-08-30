Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
Necrologi: Giovanni Frasca
30 Ago 2025 10:56
Necrologi: Giovanni Frasca
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it