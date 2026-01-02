Tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, i pronti soccorso della provincia di Ragusa hanno vissuto giorni di fortissima criticità, trasformandosi in luoghi di attesa infinita, esasperazione e crescente tensione. Tra San Silvestro e Capodanno, l’aumento degli accessi, la carenza di personale sanitario e la sospensione dell’attività dei medici di famiglia hanno […]
Necrologi: Giovanna Schembari
02 Gen 2026 19:45
Necrologi: Giovanna Schembari
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it