Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Necrologi: Giovanna Guastella
30 Set 2025 11:00
Necrologi: Giovanna Guastella
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it