Il dottor Gaetano Cabibbo è stato ufficialmente nominato Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. La nomina è stata formalizzata con la deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 6 febbraio 2026, adottata dall’UOC Risorse Umane dell’ASP. La nomina del dottor Cabibbo rappresenta un passaggio di rilievo per l’organizzazione sanitaria provinciale, in […]
Necrologi: Antonietta Cappello
08 Feb 2026 11:36
