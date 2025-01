Nasce a Modica la rete Bedda Ciao: cultura, solidarietà e Costituzione al centro dell’impegno sociale

Una nuova rete di associazioni e cittadini, Bedda Ciao, prende forma a Modica per promuovere iniziative culturali e sociali radicate nei valori della Costituzione Italiana. Questo progetto nasce dal desiderio di difendere le libertà conquistate e di promuoverne di nuove, con l’obiettivo di costruire comunità più giuste, solidali ed eque.

Una rete per il cambiamento

Bedda Ciao è il risultato di un impegno condiviso tra associazioni e cittadini che vogliono fare la differenza partendo dal territorio siciliano. Con un chiaro richiamo alla Resistenza Italiana, “sicilianizzato” per sottolineare l’identità locale, la rete intende affrontare sfide cruciali come lo spopolamento, l’arretratezza sociale e culturale e l’aumento delle disparità educative e di genere.

Primo evento: BEDDA CA NUN SENTI – Dialogo sul Meridione

Il primo appuntamento, dal titolo BEDDA CA NUN SENTI – Dialogo sul Meridione, si terrà il 25 gennaio 2025 alle ore 19:30 nella Chiesa di San Nicolò ed Erasmo a Modica.

L’incontro mira a esplorare le sfide e le opportunità per il Meridione, con un focus su politiche e strategie per contrastare l’emorragia di talenti e le disuguaglianze.

Gli ospiti del dialogo saranno: Giuseppe Provenzano, deputato ed ex ministro per il Sud e la Coesione Sociale; Luca Bianchi, Direttore Generale dello SVIMEZ; Graziella Priulla, sociologa e docente all’Università di Catania.

L’incontro sarà seguito da un concerto del cantautore Claudio Covato e da una cena sostenibile preparata da Cucina Manicò, che propone un’idea di cucina naturale e rigenerativa.

Un grande evento per il 25 aprile 2025

Bedda Ciao culminerà in una celebrazione senza precedenti per il 25 aprile, Festa della Liberazione, che si terrà presso il Parco Urbano Padre Basile a Modica. La giornata sarà un momento di partecipazione attiva e condivisione, andando oltre le consuete celebrazioni istituzionali per coinvolgere tutta la cittadinanza.

Un impegno per il futuro

Bedda Ciao rappresenta un invito a chiunque voglia impegnarsi per creare connessioni e contribuire al miglioramento sociale. La rete si pone l’obiettivo di contrastare l’apatia e il disinteresse, sfidando le retoriche populiste e nazionaliste che spesso paralizzano il cambiamento.

Associazioni aderenti:

La rete è sostenuta da un ampio ventaglio di associazioni, tra cui: Archivio degli Iblei, Casa Don Puglisi, Emergency, Mediterranea Saving Humans, CGIL, Modicaltra, Movimento delle mamme di Modica e molte altre.

Ingresso gratuito e contributo libero:

Tutti gli eventi promossi da Bedda Ciao sono a ingresso libero, con la possibilità di contribuire con un’offerta per sostenere le attività future.

Bedda Ciao invita chiunque condivida i suoi valori a partecipare e a contribuire a un cambiamento positivo, per affrontare insieme le sfide del presente e costruire un futuro migliore.

