Morte del giovane Valerio Pacetto a Scicli. Oggi pomeriggio al Policlinico di Catania l’autopsia

E’ fissato per oggi pomeriggio alle 15, al Policlinico di Catania, l’esame autoptico sulla salma del diciassettenne Valerio Pacetto morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale a seguito di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata del 20 agosto in contrada Balatelle alla periferia di Scicli. E’ stato il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Gaetano Scollo, a disporre l’esame prima di rilasciare il nullaosta di seppellimento ed a passare alla consegna della salma alla famiglia per lo svolgimento delle esequie religiose per l’ultimo saluto.

Un Natale in lutto, quello che si sta vivendo in questi giorni in città. La famiglia di Valerio Pacetto, molto conosciuta e stimata, ha visto stringersi attorno a se l’intera comunità. Si è pregato tanto, si è sperato tanto nei quattro mesi durante i quali il diciassettenne studente dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” indirizzo agrario, ha lottato per vivere. Ma i politraumi riportati non hanno aiutato la ripresa del ragazzo. L’incidente si era verificato fra lo scooter sul quale Valerio Pacetto viaggiava per fare rientro a casa ed un’autovettura. Non si conosce ancora la data del funerale perchè c’è da attendere il rilascio della salma alla famiglia per la veglia di preghiera.

