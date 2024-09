Monterosso Almo verso il dissesto? La minoranza chiede le dimissioni del sindaco, ma Pagano risponde con fermezza

La situazione finanziaria del Comune di Monterosso Almo è diventata oggetto di forti discussioni tra l’amministrazione e la minoranza politica. In particolare, la minoranza consiliare, composta da Milena Sammatrice, Rosy Tavano, Paolo Amato e Fabiano Esposito, ha denunciato pubblicamente il dissesto finanziario del Comune, accusando il sindaco Salvatore Pagano di aver portato l’ente in questa condizione, e chiedendone le dimissioni. Secondo la loro interpretazione della relazione presentata dal dottor Alfio Spinella, incaricato di analizzare la situazione, il comune non è più in grado di proseguire con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato nel 2019 dalla Corte dei Conti. Il disavanzo, che ammontava a oltre 670.000 euro al 31 dicembre 2017, non è stato sanato, e la minoranza attribuisce al sindaco la responsabilità del fallimento del piano di risanamento.

La risposta del sindaco Salvatore Pagano

Dal canto suo, il sindaco Pagano ha risposto con fermezza alle accuse, sottolineando che l’amministrazione ha sempre ottemperato agli obblighi previsti dal piano di riequilibrio finanziario e che la situazione di difficoltà finanziaria non è attribuibile a scelte sbagliate, ma a fattori esterni, come l’aumento dei costi energetici e le sentenze dei tribunali amministrativi che obbligano il Comune a pagare i creditori in un’unica soluzione. Pagano ha evidenziato che Monterosso Almo, come molti altri comuni siciliani, soffre delle stesse problematiche economiche, aggravate dalla debolezza normativa del piano di riequilibrio. Ha anche ribadito che la sua amministrazione sta portando avanti azioni strategiche per ridurre i costi energetici e stabilizzare il bilancio comunale, e che è al lavoro per emendare le leggi che rendono difficile il mantenimento dell’equilibrio finanziario.

La polemica si è quindi incentrata su una visione opposta: da un lato, la minoranza accusa l’amministrazione di incompetenza e di aver fallito nel risanamento economico del Comune; dall’altro, il sindaco difende il suo operato, spiegando che la situazione finanziaria è il risultato di fattori esterni e che sono in corso iniziative concrete per risolvere i problemi.

© Riproduzione riservata