Modica. La mano intrappolata nel tritacarne, macellaio ferito. Accertamenti dello Spresal

I responsabili dello Spresal dell’Asp di Ragusa sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente che si è verificato, nella giornata di ieri, in una macelleria del quartiere Sacro Cuore a Modica. A rimanere ferito un giovane mentre era impegnato nell’uso della macchina utilizzata per tritare la carne.

Il giovane ferito alla mano

Non si conoscono i motivi che hanno “risucchiato” fra i dentelli della macchina tritacarne la mano del giovane macellaio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica ed i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri. L’intervento medico è quello di salvare l’arto al giovane dopo la seria compromissione delle dita legata all’incidente. I responsabili dello Spresal, dal canto loro, stanno invece accertando se siano stati rispettati tutti i protocolli necessari all’uso del macchinario utilizzato nella macelleria per tritare la carne.

