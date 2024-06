Modica: iniziano i festeggiamenti in onore di San Pietro

Il parroco della Chiesa Madre di Modica, Giuseppe Stella, ha condiviso un messaggio commovente in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per San Pietro, il patrono della città. Stella ha sottolineato l’importanza di seguire l’esempio di San Pietro, che nonostante le sue fragilità umane, ha riconosciuto Gesù come il Cristo e ha dichiarato il suo amore per Lui. San Pietro è visto come un modello di fede che, nonostante i suoi errori, ha cercato di seguire e amare il Signore con tutto il suo cuore. Il parroco ha espresso il desiderio che San Pietro, detentore delle chiavi del Regno dei Cieli, possa aprire a tutti i fedeli i tesori del cuore di Cristo e insegnare loro la via che conduce a Lui.

I festeggiamenti

I festeggiamenti per San Pietro sono iniziati con la solenne traslazione del simulacro del santo e del paralitico del Civiletti dal loro altare alla navata per la venerazione dei fedeli. Durante la celebrazione, il simulacro di San Pietro è stato trasportato in processione, un momento carico di devozione e simbolismo. Le messe di quartiere, che hanno caratterizzato le precedenti edizioni della festa, riprenderanno domani alle 19 con una celebrazione eucaristica in via Exaudinos. Giovedì, alle 8:30, ci sarà una celebrazione eucaristica in memoria di Sant’Antonio di Padova, con la benedizione del pane. Venerdì alle 19, un’altra messa di quartiere si terrà presso la famiglia Paternò al palazzo Belluardo, corso Umberto I n.8, scala A.

© Riproduzione riservata