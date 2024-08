Modica: finta richiesta di soldi dalla figlia, anziano truffato. Denunciate due persone

Due persone sono state denunciate a Modica per aver truffato un anziano. Si tratta di un 34enne straniero e di un 21enne italiano, entrambi residenti nel Lazio.

L’indagine

L’indagine è partita grazie alla denuncia di un anziano alla polizia, il quale ha raccontato di aver ricevuto un messaggio tramite social media da qualcuno che si spacciava per sua figlia, residente nel Nord Italia per motivi di lavoro. Il messaggio richiedeva un bonifico urgente di 900 euro, con la promessa che l’importo sarebbe stato restituito entro il lunedì successivo. L’inganno era ulteriormente rafforzato dalla spiegazione che il numero di telefono utilizzato era nuovo e temporaneo, poiché la “figlia” aveva smarrito il telefono il giorno precedente.

Convinto della legittimità della richiesta, l’uomo ha effettuato il bonifico su una carta Postepay. Tuttavia, dopo il pagamento, e non riuscendo più a contattare il nuovo numero fornito, l’anziano ha chiamato il vecchio numero della figlia, scoprendo così che la vera figlia non aveva mai fatto tale richiesta.

Grazie alle indagini, la Polizia è riuscita a risalire agli intestatari dell’utenza telefonica e della carta di credito ricaricabile utilizzata per il bonifico, denunciando i responsabili per truffa in concorso.

© Riproduzione riservata