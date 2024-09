Modica e Noto ricordano il tragico eccidio degli ebrei del 1474: una lapide e una targa in memoria

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) ha commemorato il tragico eccidio di 550 anni fa nelle città di Noto e Modica, con lo svelamento di una lapide e una targa in memoria degli eventi del 1474. La presidente dell’UCEI, Noemi Di Segni, ha sottolineato l’importanza di ricordare quei fatti violenti come parte della storia dell’antisemitismo, culminato successivamente con l’espulsione degli ebrei dalla Sicilia nel 1492.

Durante la cerimonia del 7 ottobre 2023, Di Segni ha ringraziato i sindaci Corrado Figura di Noto e Maria Monistieri Caschetto di Modica per il loro impegno nel sostenere questo percorso di memoria, che vuole recuperare il legame storico e culturale perduto con la cacciata degli ebrei dal Meridione. Ha inoltre evidenziato come la memoria rappresenti una responsabilità che si riflette sull’attualità, richiamando l’attenzione sugli abusi religiosi e statali che continuano a fomentare odio e violenza, paragonando la situazione di allora con quella odierna, in particolare riguardo ai conflitti attuali legati al terrorismo e alla politica in Medio Oriente.

© Riproduzione riservata