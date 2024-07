Modica: approvati 12 milioni di debiti fuori bilancio. Per “Sud Chiama Nord” il quadro è critico

L’approvazione del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 12 milioni di euro da parte del Consiglio Comunale di Modica, avvenuta il 20 giugno scorso, ha sollevato molte domande tra i cittadini, in particolare riguardo alla mancata copertura di queste spese da parte della precedente amministrazione. Questo debito include 5 milioni di euro di soli interessi, derivanti da una transazione con Enel per bollette non pagate. Tale situazione non è unica e si aggiunge ad altre difficoltà finanziarie che complicano la gestione del bilancio comunale.

Una situazione finanziaria critica

La Commissione al Bilancio, con parere favorevole e orgoglio da parte di tutti i commissari, eccetto il consigliere di opposizione che si è astenuto, ha approvato il rendiconto del 2022, sebbene con oltre 2 anni di ritardo rispetto alla scadenza. Dal rendiconto emerge una situazione finanziaria critica, con un disavanzo di oltre 117 milioni di euro, 36 milioni di euro in più rispetto al 2021.

Il rendiconto 2022 ha inoltre evidenziato altri debiti fuori bilancio, come una transazione con la Banca Sistema spa di circa 20.000 euro e una variazione di bilancio per tre progetti finanziati dalla Regione Sicilia per un totale di 541.000 euro.

La situazione finanziaria complessiva, attribuita principalmente alle ultime due amministrazioni precedenti, solleva preoccupazioni su come l’attuale amministrazione intenda affrontare il disavanzo e garantire l’erogazione dei servizi pubblici, che attualmente sono forniti con molta difficoltà a fronte di una tassazione elevata. Senza bilanci previsionali e consuntivi approvati, il Comune rischia di non ricevere i trasferimenti necessari, che ammontano a diversi milioni di euro.

Il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, Giovanni Cavallo, e i cittadini di Modica chiedono quindi all’amministrazione attuale di chiarire quale strategia intende adottare per risolvere questi problemi e migliorare la situazione finanziaria del Comune per il bene della città.

© Riproduzione riservata