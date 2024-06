Minorenne scomparsa da Forlì ritrovata a Ragusa

Una ragazza minorenne, scomparsa da Forlì il 30 maggio, è stata rintracciata a Ragusa dalla Polizia di Stato. La madre aveva denunciato immediatamente la scomparsa alla questura di Forlì, fornendo una descrizione dettagliata della figlia, compresi alcuni particolari rilevanti come l’assenza di telefono, carte di credito e denaro. La giovane aveva con sé solo uno zaino e un’agenda.

Dopo l’attivazione del Piano di ricerca delle persone scomparse, la squadra mobile ha avviato le indagini, raccogliendo informazioni da amiche e conoscenti della ragazza e monitorando i social network. Grazie alla collaborazione con la polizia postale e le squadre mobili delle questure di Reggio Emilia e di Brescia, è stato possibile ricostruire il percorso della ragazza. Dopo essersi allontanata da Forlì, la giovane ha preso un treno per Modena e successivamente per Brescia, dove è stata identificata una tappa cruciale che ha permesso di rintracciarla.

La svolta

La svolta nelle ricerche è avvenuta ieri pomeriggio, quando gli investigatori di Brescia hanno trovato a Salò un uomo che aveva incontrato la ragazza dopo la sua scomparsa. Inizialmente poco collaborativo, l’uomo ha infine ammesso di aver parlato con la ragazza, che gli aveva confidato di voler andare in Sicilia. Le ricerche si sono quindi concentrate a Ragusa, dove la minore è stata infine trovata.

Sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere i motivi del viaggio in Sicilia, presumibilmente legato al desiderio di raggiungere un’amica.

