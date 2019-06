Meteo: in arrivo la prima ondata di caldo africano, temporali in agguato al Nord - Ragusa Oggi

Meteo: in arrivo la prima ondata di caldo africano, temporali in agguato al Nord

“La prima ondata di caldo di stampo africano dell’Estate 2019 è ai nastri di partenza e interesserà soprattutto il Centrosud nei prossimi giorni, in particolare a partire da venerdì”.

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “dopo una temporanea defaillance dell’anticiclone, giovedì 6, con maggiore variabilità e una temporanea flessione termica, da venerdì le temperature saranno in netto rialzo, tanto che entro il weekend si supereranno diffusamente i 30°C sulle aree interne lontane dal mare, con picchi anche di oltre 33-34°C al Centro-Sud. Lungo le coste avremo invece un clima più fresco complici le brezze marine e soprattutto una temperature del mare ancora piuttosto bassa, eredità di un maggio decisamente freddo. Tuttavia anche le temperature dei nostri mari sono previste in aumento nei prossimi giorni, mentre sullo Stivale giorno dopo giorno andranno accentuandosi le condizioni di afa, che si faranno sentire soprattutto nei grandi centri urbani durante le ore serali”.

“La coperta anticiclonica risulterà tuttavia corta al Nord, dove avremo la possibilità per qualche rovescio o temporale in particolare su Alpi e Nordovest– avverte Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare nella giornata di giovedì 6 giugno non esclusi anche fenomeni di una certa intensità a carattere di nubifragio o con grandine in particolare giovedì su Alpi centro-occidentali, Valle d’Aosta e Piemonte in generale. Sulla Liguria invece rimarrà attiva una certa variabilità, con nubi che a tratti potranno interessare le coste a causa del mare ancora freddo, con un contesto climatico dunque più fresco. Sempre giovedì sarà possibile inoltre qualche pioggia sui settori liguri così come al Centro, in particolare tra alta Toscana, Umbria, Marche e Romagna.

“Per il prossimo fine settimana ci attendiamo tanto sole e caldo intenso al Centro-Sud. Sole prevalente anche al Nord, specie sabato, mentre domenica si potrà riaffacciare qualche acquazzone o temporale in più in particolare ancora una volta su Alpi, Prealpi e Piemonte” – concludono da 3bmeteo.com