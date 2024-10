Meteo: breve ottobrata ma torna il maltempo, questa volta anche al Sud

Il maltempo stavolta arriverà anche a sud. La settimana sarà segnata da due fasi meteorologiche distinte, secondo il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com. Inizialmente, fino a martedì 15 ottobre, un anticiclone dominerà l’Italia, portando una breve ottobrata con clima mite e soleggiato soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, dove le temperature diurne potranno ancora raggiungere i 30°C, in particolare sulle isole maggiori. Al Nord, però, ci sarà una maggiore nuvolosità e qualche piovasco, specie sulla Liguria, a causa di infiltrazioni di aria umida.

Il cambiamento in arrivo da mercoledì 16 ottobre

Da mercoledì 16 ottobre, la situazione cambierà con l’arrivo di una perturbazione atlantica, che inizierà a portare piogge al Nordovest, segnando l’inizio di una fase di maltempo. Tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, la perturbazione si sposterà verso il Centro, con piogge diffuse e temporali, più intensi sul Nordovest e in particolare sulla Liguria. Infine, le piogge raggiungeranno anche il Sud, portando finalmente precipitazioni preziose in aree come la Sicilia e la Calabria, da tempo colpite da siccità.

