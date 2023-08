Melodica si “tuffa” nel teatro: sabato 26 agosto lo spettacolo “Misantropo” con la regia di Alessandro Sparacino

L’associazione culturale Melodica si tuffa nel mondo del teatro. La rappresentazione del classico “Misantropo” da Menandro, diretta da Alessandro Sparacino e prodotta da Officinoff, è un’opportunità emozionante per il pubblico. L’evento si terrà sabato 26 agosto alle ore 21 presso l’Antica Dimora “Il Sultano” nella contrada Sottano a Punta Secca.

“Misantropo” è un capolavoro della letteratura comica greca che esplora le dinamiche comiche delle interazioni umane attraverso il personaggio burbero di Cnemone. Quando viene tratto in salvo da un pozzo da Sostrato, un giovane ateniese ricco, le sue tendenze misantropiche vengono messe alla prova. Con l’aggiunta di personaggi come Pirrìa e Simiche, il servo di Sostrato e la serva del misantropo rispettivamente, la storia si sviluppa in un caos comico che offre un mix di situazioni e umorismo.

L’evento inizia alle 21:30, ma il pubblico potrà accedere alle 21:00. L’Antica Dimora “Il Sultano” si trova in contrada Sottano a Punta Secca. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 3078309.