Medico di famiglia a Noto apre lo studio alle 5 del mattino: “Un sollievo per i pazienti durante l’estate”

A Noto, in provincia di Siracusa, il medico di famiglia Salvatore Giannone offre un servizio unico e prezioso per i suoi pazienti, aprendo il suo studio alle 5 del mattino, anche durante l’estate. “Certo che è vero,” ha spiegato il dottor Giannone all’AGI, “anzi, qualche volta apro anche prima. Stamattina alle 4 e cinque, quando sono arrivato, c’era già chi mi ha aiutato ad aprire il cancello!”

Il dottor Giannone precisa che l’orario anticipato non è dettato solo dal caldo, sebbene l’estate siciliana sia particolarmente calda quest’anno. “In realtà, d’estate ricevo solo dalle 5 alle 9.30 e ora, dalle 9.30 alle 11, mi sposto anche in un altro ambulatorio perché sto sostituendo un collega. D’inverno, invece, apro anche al pomeriggio ma l’orario delle 5 non lo abbandono mai. Per me è una ricchezza.”

Il dottor Giannone ha circa tremila pazienti, e l’orario mattutino è sempre molto frequentato. “Come dovrei fare, sono tanti. E l’orario del mattino è sempre frequentatissimo.” Nonostante si potrebbe pensare che le persone più anziane, che tendono a dormire meno o a svegliarsi presto, siano le principali beneficiarie di questo orario, il medico nota che “l’orario di punta è intorno alle 8.30.”

Definendosi un “giovane settantenne che dorme poco,” il dottor Giannone afferma di recuperare le energie nel pomeriggio. Avere uno studio aperto all’alba è sicuramente vantaggioso durante l’estate e praticabile anche d’inverno grazie al clima mite di Noto, un’opzione che potrebbe essere più difficilmente realizzabile nelle città del nord Italia.

Fonte: Agi

