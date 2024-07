Maratona della Filippide: in 350 al via

L’edizione numero 16 della Filippide, la maratona ispirata agli antichi Greci, avrà luogo domenica mattina con partenza da Chiaramonte Gulfi alle 4:30. Questa maratona unica in Italia e non solo, vedrà la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da 8 nazioni diverse. I partecipanti correranno senza l’ausilio di tecnologie moderne, con ristori a base di acqua e cibi naturali, e riceveranno come premio una corona d’alloro.

Il percorso si snoderà fino al castello di Donnafugata, dove i corridori della Filippide Castle, una versione più breve della gara, si uniranno per proseguire fino al traguardo al Museo Regionale di Kamarina, in coincidenza con l’anno olimpico. L’arrivo del primo atleta è previsto intorno alle 7:00.

Tra i partecipanti, si distingueranno atleti come Daniele Sammatrice e Salvatore Gianchino, veterani di questa competizione. Saranno presenti rappresentanti degli Enti locali e la UISP Iblei, guidata da Tonino Siciliano, che ha sempre sostenuto le manifestazioni sportive come strumento di promozione del territorio.

Parallelamente alla maratona, ci sarà anche la Walking Castello, una camminata che coinvolgerà molti atleti promuovendo uno stile di vita sano.

L’appuntamento è per domenica 4 agosto per assistere a questa suggestiva manifestazione sportiva nel cuore dell’area iblea. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.maratonadiragusa.com.

