Manutenzione straordinaria dei percorsi nel quartiere medioevale di Scicli

Ad essere interessato dall’intervento è il quartiere medioevale dalle pendici del colle San Matteo arriva in cima, nella chiesa omonima. Un percorso che parte dalla chiesa di San Pietro per continuare inerpicandosi fra viuzze e vicoli. A destinare, per questi lavori, la somma di 110 mila euro è stato il Comune con fondi del proprio bilancio. “Sono somme da destinare alla manutenzione straordinaria del percorso per arrivare alla Chiesa di San Matteo ed alla Chiesa di San Pietro, oggi di proprietà del Comune – spiegano al palazzo di città – ciò è stato possibile grazie ad una variazione di bilancio 2024-26 per un avanzo di amministrazione al 31 dicembre del 2023”.

Naturalmente si tratta di un intervento importante che arriva dopo che era stata avviata una petizione a firma di molti cittadini che chiedevano interventi concreti nell’area medioevale della città in cui ricadono alcuni beni monumentali ai quali è rivolta una vibrante affezione. “E’ una buona notizia e si spera che nel contempo si riesca a mettere in fruizione le “Grotte dell’Houel”, visto che è stato raggiunto un accordo di apertura con la Sovrintendenza ai Beni monumentali di Ragusa e la proprietà del sito” – commentano le associazioni culturali della città.

