Maltempo e vento di ponente. Un’imbarcazione affonda nel porto di Scoglitti

Un’imbarcazione è affondata questa mattina nel porto di Scoglitti. Si tratta di un motopeschereccio della marineria locale che era uscito in mare ieri pomeriggio. L’imbarcazione, la “Maria Madre”, alle prime luci dell’alba stava facendo rientro in porto: a causa del maltempo il comandante e l’equipaggio avevano deciso di rinunciare alla battuta di pesca.

La barca si è inclinata ed è affondata

All’ingresso del porto, probabilmente a causa del forte vento che si è verificato questa mattina, l’imbarcazione ha toccato forse una delle pietre affioranti al largo di Scoglitti, a circa 400 metri dal porto, il cosiddetto “Branco Grande”. I pescatori non si sono accorti di nulla e hanno fatto rientro al porto, ormeggiando la barca. Solo dopo essere scesi, la barca ha cominciato a inclinarsi su un lato ed è affondata. Per fortuna era ormeggiata nella zona di un fondale basso e non si è inabissata del tutto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato l’imbarcazione. Ora si procederà alla riparazione.

Contributo fotografico: Franco Assenza

