Maltempo a Ragusa: si allagano alcuni negozi in via Roma

Il maltempo ha iniziato a causare i primi danni significativi in diverse zone del centro storico di Ragusa. In via Roma si sono allagati alcuni negozi, causando disagi ai commercianti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per cercare di gestire la situazione e contenere ulteriori danni.

Problemi simili anche in via Sant’Anna

Problemi simili sono stati segnalati anche in via Sant’Anna, dove l’acqua piovana, accumulatasi sui balconi, ha iniziato a filtrare all’interno delle abitazioni, provocando allagamenti negli appartamenti. Le squadre di soccorso sono al lavoro per risolvere queste emergenze e limitare i danni.

© Riproduzione riservata