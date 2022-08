Malasanità: bimba dichiarata morta si risveglia al suo funerale. La piccola, di soli tre anni, è spirata durante il trasporto in ospedale

La Procura di Stato di San Luis Potosí, che si trova a nord rispetto alla capitale Città del Messico, ha annunciato di aver aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità nel caso, in particolare dei medici che hanno curato la piccola, di tre anni, dichiarata morta due volte in meno di 24 ore. La prima dichiarazione di morte è avvenuta il 18 agosto. La madre della piccola ha raccontato di aver portato la figlia da un pediatra nel comune di Villa de Ramos dopo che la bambina ha iniziato a stare male. Il medico ha raccomandato ai genitori di trasferirla in ospedale per essere curata, poiché presentava un quadro di disidratazione.





La piccola è stata portata all'ospedale comunitario di base di Salinas de Hidalgo, ma un'ora dopo, i medici l'hanno dimessa. Non avendo visto alcun miglioramento nella figlia, i genitori hanno deciso di riportarla all'ospedale comunitario, dove è stata dichiarata morta. Il certificato elencava nella causa del decesso diarrea acuta, grave disidratazione e shock ipovolemico. Ore dopo, mentre si svolgeva il funerale della bambina, la terribile scoperta: la madre e la suocera si sono accorte che la piccola muoveva gli occhi e che il vetro della bara si appannava, così hanno chiamato un'infermiera che ha confermato la presenza di segni vitali.Chiamati i soccorsi, la piccola è morta durante il viaggio in ambulanza verso l'ospedale.