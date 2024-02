Lunedì al via le iscrizioni alla Cavalcata di San Giuseppe, la grande festa di primavera a Scicli

Appuntamento dalle 19 alle 20,30. Lunedì, nella sede di via Roma l’Associazione culturale Amici di Giorgione, terrà l’evento di iscrizione all’evento religioso-folkloristico. Il sodalizio ha in capo l’organizzazione della Calvalcata di San Giuseppe che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia. Quest’anno si dovrebbe bissare il successo della passata edizione quando parteciparono più di trenta cavalli, grandi e pony, con bardature complete realizzate con fiori di violaciocche ispirate alla vita del Santo Patriarca.

Lunedì è il primo step, quello atteso fin dall’indomani della Cavalcata. Ebbene sì, perchè all’evento le famiglie che partecipano con i cavalli bardati di manti infiorati ci pensano già tanto tempo prima per essere pronti all’appuntamento che la tradizione ricorda nei secoli. Le iscrizioni servono a capire il volume di partecipanti per organizzare al meglio il tradizionale appuntamento. Un calendario 2024, ideato e realizzato da Uccio Brancati un giovane devoto al Santo Patriarca come tante famiglie lo sono a Scicli, racconta i momenti e le bardature dello scorso anno.

