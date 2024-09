Lucio Lonatica chiamato al fianco del nuovo coach Ninni Gebbia. Sarà il suo assistant coach

La Meerkat Basket Scicli pronta per la nuova stagione agonistica con l’acquisto di nuovi cestisti e con il rinnovo della guida concretizzatosi con la chiamata di Ninni Gebbia nel ruolo di allenatore. A Ninni Gebbia la dirigenza della Meerkat Basket Scicli ha affiancato un assistant coach individuato nella persona di Lucio Lonatica. Lo stesso Lucio Lonatica che fino ad oggi ha svolto il compito di giocatore.

Importante passaggio per la società che per questa stagione agonistica 2024-2025 ha composto un organico di grande rilievo.

Lucio Lonatica proveniente da una famiglia di cestisti, con la sua vasta esperienza in campo e la sua passione per il gioco, così ha cambiato ruolo e da giocatore è passato al team tecnico affiancando il coach Ninni Gebbia nella guida della squadra. “E’ una grande opportunità oltre che un onore per me iniziare questa nuova esperienza accanto a un guru del basket come Ninni Gebbia, da cui ho tantissimo da imparare” – queste le prime parole di Lucio Lonatica cresciuto negli anni fra studio, famiglia e pallacanestro.

