Lo “Zucchino d’Oro” entra nella De.Co di Comiso: una nuova commissione per rilanciare le produzioni locali

Una novità importante arriva a Comiso con l’ingresso dello “zucchino d’oro” nella De.Co (Denominazione Comunale di Origine), il riconoscimento che promuove le produzioni tipiche del territorio. Questa novità è stata introdotta dalla nuova commissione comunale insediatasi il 30 gennaio 2025, che ha il compito di rivedere il disciplinare De.Co, rispondendo così alle esigenze di un territorio agricolo in continua evoluzione.

“Il disciplinare della De.Co, introdotto nel 2003, necessitava di una revisione – spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – Alcuni prodotti ortofrutticoli non sono più in produzione, mentre altri, come lo zucchino d’oro, sono diventati una realtà importante grazie alle moderne coltivazioni nel nostro comprensorio. Le grosse aziende agricole locali, che investono nel miglioramento delle produzioni, hanno reso possibile l’inserimento di questo prodotto nella De.Co.”

La commissione, composta da esperti nei settori agricolo, agroalimentare e sanitario, è formata da professionisti come il dott. Biagio Vitale, rappresentante del settore agricoltura, il dott. Giovanni Barone, dell’autorità sanitaria, il dott. Salvuccio Emmolo, dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura, il dott. Giorgio Iabichella, esperto agroalimentare, e la dott.ssa Francesca Cammarella, rappresentante dei consumatori.

L’ingresso dello zucchino d’oro nella De.Co si inserisce in un progetto più ampio, che mira a rilanciare e promuovere le produzioni agricole locali. L’obiettivo principale è quello di rendere i prodotti tracciabili tramite bollini che ne identificano la filiera, favorendo così la conoscenza e la valorizzazione del territorio. “Il rilancio delle De.Co non è solo un’opportunità per i produttori locali, ma anche per il turismo enogastronomico e agroalimentare”, sottolinea il sindaco Schembari, aggiungendo che i finanziamenti del Gal “Valli del Golfo” supporteranno il lancio dei nuovi prodotti e le attività di marketing.

L’assessore allo sviluppo economico e agricoltura, Giuseppe Alfano, ha dichiarato: “Comiso ha sempre avuto una tradizione agricola importante, e il nuovo disciplinare include lo zucchino d’oro come una delle sue colonne portanti. Puntare sulle nostre produzioni agricole e vitivinicole significa rafforzare l’identità del nostro territorio e attrarre un turismo mirato, valorizzando le aziende locali che investono in ricerca e innovazione per migliorare i loro prodotti.”

foto di repertorio tratta da FreshPlaza

