Lo sbarco in Sicilia dell’Operazione Husky diventa un’app

Nasce “Siracusa1943”: l’app che racconta lo sbarco in Sicilia e promuove il turismo della memoria

In occasione dell’80° anniversario dell’Operazione Husky, lo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943, arriva “Siracusa1943”, la prima applicazione interamente dedicata al turismo della memoria, volta a celebrare e preservare la storia di questo evento cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Realizzata con il contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Dipartimento dei Beni Culturali, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali di Siracusa, l’app si propone come una guida digitale semplice e accessibile, progettata per far conoscere i luoghi e le storie legate a quell’epoca.

L’applicazione, che raccoglie informazioni tratte dal libro La difesa di Siracusa di Moscuzza e Bovi, è pensata per favorire una nuova consapevolezza storica, portando gli utenti a scoprire le tracce lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale nel territorio siracusano. Attraverso un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, l’app permette di visitare vari siti storici coinvolti nelle fasi cruciali dello sbarco, offrendo anche contenuti che stimolano riflessioni sulla pace e sull’importanza della memoria storica.

“Per noi è un orgoglio aver contribuito alla realizzazione di questo strumento — afferma Alberto Moscuzza, presidente dell’Associazione Culturale Lamba Doria, da anni impegnata nella valorizzazione dei luoghi e delle strutture legate allo sbarco — grazie a un’app gratuita e accessibile a tutti, pensiamo di raggiungere un pubblico più ampio e giovane, offrendo una risorsa preziosa per conoscere la nostra storia.”

Daniele Valvo di Siracusa Tour, che ha ideato e sviluppato l’applicazione, spiega che con il supporto dell’associazione Lamba Doria si è pensato a uno strumento capace di coinvolgere le nuove generazioni e i viaggiatori digitali. “Abbiamo progettato un’app che possa dare al comparto turistico culturale l’impulso che merita, in una provincia che ha visto eventi storici cruciali, come la firma dell’Armistizio, contribuendo alla conclusione del conflitto mondiale. Inoltre, molti di questi luoghi si trovano in contesti paesaggistici unici, capaci di lasciare un segno profondo nell’animo dei visitatori, offrendo una prospettiva storica alternativa e complementare rispetto alla ben più nota Ortigia.”

L’app, disponibile per il download gratuito, invita tutti gli interessati a riscoprire Siracusa attraverso gli occhi della storia, permettendo di attraversare quotidianamente luoghi che spesso, in modo inconsapevole, custodiscono storie che hanno toccato da vicino la vita delle famiglie siracusane.

