Liti tra immigrati: due feriti a Vittoria

di Francesca Cabibbo – Liti tra immigrati in piazza Daniele Manin a Vittoria. Un giovane di 25 anni, tunisino, è rimasto ferito nel violento alterco tra gruppi di immigrati che si è verificato poco prima delle 19. Le sue condizioni sono serie, ma non corre pericolo di vita. Il giovane ha una profonda ferita al fianco, forse provocata da un coltello o da altro oggetto. Nella stessa zona si è verificato un altro ferimento, non si sa ancora se collegato al primo episodio. Il secondo ferito è anch’egli molto giovane, l’identità è ancora sconosciuta. I feriti sono stati caricati in ambulanza dal 118 e trasportati in ospedale a Vittoria.

Le indagini sono condotte da Polizia e carabinieri che – ancora in serata – hanno continuato a tenere sotto controllo la zona dove permaneva la presenza di gruppi di immigrati e un clima molto teso.

I primi a patirne le conseguenze sono i migranti”.

