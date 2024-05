Lite violenta al ‘Marsala’, un giovane in codice rosso trasferito a Catania

Trasferito nella notte in ambulanza al Cannizzaro di Catania il ragazzo colpito da due fendenti ieri sera a Ragusa. È in codice rosso. Prima trasportato al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, ora si trova al Trauma center del nosocomio etneo.

I fatti accaduti ieri sera al Marsala

Sarebbero coinvolti due gruppi di ragazzi, quasi tutti minorenni nei fatti accaduti ieri sera a Ragusa nella zona di via Vittorio Emanuele Orlando, conosciuta come ‘Marsala’. Una decina di ragazzi sarebbero partiti da Vittoria alla volta di Ragusa per un ‘chiarimento’ con un altro gruppetto. Una ragazzina al centro delle discussioni degenerate. Uno dei ragazzi che aveva raggiunto Ragusa è stato colpito da due coltellate. Procede la Procura di Ragusa e la Procura per i minorenni di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai mezzi di soccorso.



